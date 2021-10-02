'Динамо' – 'Шахтер': анонс и прогноз на матч УПЛ

Только на прошлой неделе "Шахтер" и "Динамо" сыграли в Суперкубке Украины, и вот теперь наши гранды встретятся уже в Премьер-лиге (03.10 19:30). Напомним, что сейчас киевляне опережают горняков на три очка, следовательно, в случае победы "Шахтер" сравняется с "Динамо" в турнирной таблице.

Но хоть команда Роберто Де Дзерби и победила в Суперкубке 3:0, это будет уже совсем другая игра и результат предсказать сложно. Аналитики Parimatch в своих прогнозах отдают предпочтение "Шахтеру", но оно довольно символичное.

После разгромного поражения перед своими болельщиками "Динамо" пойдет на все, чтобы взять реванш. Тем более, что играть опять же будут в Киеве. В таком случае многое будет зависеть от того, кто забьет первым и сможет взять таким образом игру под свой контроль. Также не следует забывать, что накануне "Шахтер" дома принимал "Интер" и имел на один день для отдыха более чем "Динамо", которое ездило в гости к Баварии.

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Не менее важно и то, чтобы для всех футболистов игра прошла без травм. Ведь в матчах "Динамо" и "Шахтера" игроки друг друга не жалеют. А после игры многих ждет отъезд в сборную, которая будет готовиться к матчам отбора к чемпионату мира.

Если игра выйдет такой же, как в Суперкубке, а сомневаться в этом не приходится, нас ждет еще одно футбольное шоу. Турнирная борьба, престиж, желание показать, какая команда в Украине лучшая - все это будет огромной мотивацией для футболистов "Динамо" и "Шахтера". Конечно, игрокам и тренерам не позавидуешь, их ждет очень ответственный и нервный матч. Зато радуются болельщики, ведь их ждет еще одна серия бескомпромиссного противостояния украинских грандов.