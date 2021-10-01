Где смотреть "Динамо" – "Шахтер": расписание трансляций суперматча УПЛ

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" встретятся в центральном матче 10-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. Поединок принципиальных соперников и главных претендентов на чемпионство пройдет в воскресенье, 3 октября.

Матч примет главная арена страны – НКС "Олимпийский". Начало игры – в 19:30. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер".

Видео дня

Увидеть одно из ключевых противостояний сезона можно будет на телеканале 2+2. Он также доступен на видеоплатформах Megogo и Volia TV. Кроме того, трансляция поединка будет доступна на официальном YouTube-канале киевского "Динамо".

Отметим, что в турнирной таблице УПЛ "бело-синие" опережают своего главного преследователя на три очка. Однако в недавнем матче за Суперкубок Украины донецкий "Шахтер" разгромил соперника – 3:0. Дубль на свой счет в этой встрече записал форвард Лассина Траоре, который получил тяжелую травму в игре Лиги чемпионов с "Интером" и с "Динамо" не сыграет.

Также под вопросом участие в матче лидера атак столичного клуба Виталия Буяльского. Он получил повреждение на одной из тренировок.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне встречи с донецким "Шахтером" киевское "Динамо" повторило личный антиректорд Лиги чемпионов, проиграв на выезде мюнхенской "Баварии" – 5:0.