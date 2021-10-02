Комментатор "Динамо" ТВ отпраздновал гол "Шахтера", перепутав команды. Видео

Курьезом начался матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди молодежных команд между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" (0:2). Комментатор динамовского Youtube-канала забыл, что его команда дома в этом туре играет в темной форме и по-привычке отпраздновал гол игроков в белых футболках.

На 3-й минуте Даниил Гончарук после передачи Константина Гурова забил первый гол в поединке.

"Футболисты "Динамо" в атаке и они находят свой момент и забивают в сетку ворот! 1:0 становится счет. Арбитр указывает на центр поля. Прекрасная передача пришла", - начал истошно кричать восторженный комментатор.

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После этого возникла небольшая пауза, за которой журналист нашел в себе силы признать ошибку и извиниться.

"Прошу прощения, друзья. Небольшая ошибка. Гончарук забивает в ворота "Динамо". На самом деле "Шахтер" забивает. В выездной форме сегодня "горняки"... В необычной форме", – смущенно заявил комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок первых команд "Шахтера" и "Динамо" в УПЛ запланирован на 3 октября. Уже стало известно, где смотреть главный матч осени в украинском футболе.