"Динамо" – "Шахтер": онлайн видеотрансляция центрального матча 10-го тура УПЛ

Киевское "Динамо" в центральном матче 10-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге в воскресенье, 3 октября, принимает донецкий "Шахтер". Встреча начнется в 19:30.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видеотрансляцию центральной игры тура в УПЛ.

По мнению букмекеров авторитетной британской конторы William Hill шансы на успех у обеих команд приблизительно равны. Коэффициенты на победу киевлян 2,50. На успех "горняков" – 2,60. Ничья маловероятна – 3,25.

Видео дня

До этого команды между собой в Премьер-лиге Украины встречались 67 раз и побеждали по 25 раз. ​

​

Последняя встреча "Шахтера" и "Динамо" в чемпионате нашей страны датирована 17 апреля этого года. ​

​

Тогда подопечные Луческу в центральном матче 22-го тура обыграли донецкий клуб 1:0 и за четыре тура до окончания чемпионата увеличили свой разрыв от "горняков" до 10 очков.