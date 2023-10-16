'Шахтер' назначил легенду клуба новым главным тренером

Легендарный капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна назначен исполняющим обязанности главного тренера после того, как в отставку был отправлен нидерландец Патрик ван Леувен. Бывший футболист сборной Хорватии будет готовить команду к ближайшим матчам.

Об этом говорится на официальном сайте "горняков". При этом не сообщается о том, имеет ли Срна возможности занять пост наставника "оранжево-черных" на полноценной основе. До этого 41-летний уроженец Метковича был спортивным директором донецкого клуба.

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Срна стал настоящей легендой "Шахтера", в который перешел в 2003 году. В команде он провел 15 лет карьеры, сыграв за дончан 537 матчей и став по этому показателю лучшим в истории украинского клуба. Он забил 49 голов и отдал 121 голевые передачи.

Отметим, что ван Леувен был уволен с поста главного тренера "горняков" спустя 3,5 месяца после назначения. Он провел у руля команды 12 матчей, в которых она добыла семь побед.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября донецкий "Шахтер" совершил фантастический камбэк в матче Лиги чемпионов, обыграв "Антверпен" (3:2).

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