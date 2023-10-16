Продержался 12 матчей: 'Шахтер' уволил главного тренер

Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен отправлен в отставку из-за неудачного начала старта нового футбольного сезона. Нидерландский специалист принял команду 3 июля нынешнего года и успел провести с "оранжево-черными" 12 матчей во всех турнирах.

Об этом говорится на официальном сайте "горняков". Под руководством ван Леувена донецкая команда провела девять матчей в Премьер-лиге, два – в Лиге чемпионов, а еще одну встречу в национальном кубке. "Шахтер" добыл семь побед, трижды сыграл вничью и потерпел два поражения, разница мячей 24-15.

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Ван Леувен провел во главе донецкой команды меньше всего матчей в истории "Шахтера", если не учитывать Алексея Дрозденка (шесть поединков), который в 1999 году исполнял обязанности наставника "горняков" после отставки россиянина Анатолия Бышовца.

Интересно, что накануне "оранжево-черные" провели спарринг с "Рухом", а нидерландский специалист после него делился планами на сезон.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября донецкий "Шахтер" совершил фантастический камбэк в матче Лиги чемпионов, обыграв "Антверпен" (3:2).

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