'Шахтер' наказал голкипера сборной Украины, который хотел досрочно уйти из команды – СМИ

"Шахтер" исключил своего голкипера Анатолия Трубина из стартового состава на матч УПЛ из-за отказа продлить контракт с "горняками" и желанием перейти в миланский "Интер", сообщает calciomercato.com. По информации СМИ, Патрик ван Леувен на матч 2-го тура против "Вереса" поставил Дмитрия Ризника, но это больше, чем просто технический выбор голландского тренера - это карательное решение, принятое украинским клубом.

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Итальянские журналисты подозревают, что таким образом 22-летнего футболиста решили наказать за отказ продлить контракт, истекающий в июне 2024 года, и договоренностью с "Интером" о бесплатном переходе следующим летом в качестве свободного агента.

Первый тур Премьер-лиги, в котором "Шахтер" обыграл "Металлист-1925" со счетом 2:1, Трубин пропускал из-за дисквалификации. Однако и во 2-м туре голкипер сборной Украины не появился на поле.

Как сообщал OBOZREVATEL, "нерадзурри" были готовы немедленно подписать Трубина, но не по той цене, которую запросил "Шахтер". Итальянцы предполагали отдать за Анатолия 10 миллионов евро, однако донецкий клуб требовал 15 миллионов евро и бонусы за выступления.

Отметим, что Ризнык в матче 2-го тура против "Вереса" сыграл неудачно, пропустив достаточно нелепый гол. Сама встреча завершилась сенсационной ничьей 1:1.

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