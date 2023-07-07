Футболист сборной Украины переходит в итальянский гранд: СМИ назвали сумму трансфера

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин уже в ближайшие недели может стать игроком миланского "Интера". Финалисты Лиги чемпионов намерены обновить вратарскую линию после того, как камерунец Андре Онана решил перейти в английский "Манчестер Юнайтед".

Видео дня

По данным авторитетного издания La Gazzetta dello Sport представители "Интера" и "Шахтера" уже провели переговоры, которые находятся в активной и продвинутой фазе. Итальянцы хотели бы подписать Трубина за 10 миллионов евро, но "горняки" явно настроены 21-летнего футболиста продать гораздо дороже. При этом не стоит забывать, что Анатолий отказался продлевать контракт с донецким клубом, срок которого заканчивается летом будущего года.

Кроме того, в "Интере" также работают над трансфером опытного швейцарца Яна Зоммера из мюнхенской "Баварии". 34-летний голкипер должен покинуть ФК "Голливуд" после возвращения в строй Мануэля Нойера. Также "нерадзурри" рассматривают кандидатуры костариканца Кейлора Наваса из ПСЖ и француза Уго Льориса из "Тоттенхэма".

Отметим, что несмотря на юный возраст, Трубин уже провел 22 матча в основной сетке еврокубковых турниров, из них пять отыграв на "ноль". В нынешнем сезоне Анатолий сыграл за "Шахтер" 38 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 40 мячей. В активе футболиста также семь игр в составе национальной сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" назвал имя нового главного тренера, который сменил на этом посту хорвата Игора Йовичевича.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!