'Шахтер' забил скандальный гол в УПЛ, а затем остался в меньшинстве. Видео

Донецкий "Шахтер" забил гол "Вересу" в матче 2-го тура УПЛ прямым ударом со штрафного, при этом не дождавшись свистка арбитра. Момент случился в концовке первого тайма поединка на ривненском стадионе "Авангард".

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На 46-й минуте "горняки" получили право на штрафной. Николай Матвиенко не стал ждать, когда соперник выставит стенку, а главный рефери Александр Шандор даст сигнал, что можно бить. 27-летний крымчанин хитро "выстрелил", застав "Верес" врасплох.

При этом на повторе видно, что Шандор, вероятно, показал, что нужно разыгрывать по свистку.

Хозяева со скандалом бросились доказывать судье, что это все несправедливо, однако гол был засчитан.

Спустя несколько секунд "Шахтер" остался в меньшинстве. За удар прямой ногой в соперника красную карточку перед собой увидел полузащитник "оранжево-черных" Артем Бондаренко.

Стоит отметить, что в прямой эфир телетрансляции оба момента не попали.

На момент написания новости идет второй тайм. Счет 1:1.

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