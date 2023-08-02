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"Шахтер" забил скандальный гол в УПЛ, а затем остался в меньшинстве. Видео

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
759
'Шахтер' забил скандальный гол в УПЛ, а затем остался в меньшинстве. Видео

Донецкий "Шахтер" забил гол "Вересу" в матче 2-го тура УПЛ прямым ударом со штрафного, при этом не дождавшись свистка арбитра. Момент случился в концовке первого тайма поединка на ривненском стадионе "Авангард".

Видео дня

На 46-й минуте "горняки" получили право на штрафной. Николай Матвиенко не стал ждать, когда соперник выставит стенку, а главный рефери Александр Шандор даст сигнал, что можно бить. 27-летний крымчанин хитро "выстрелил", застав "Верес" врасплох.

"Шахтер" забил скандальный гол в УПЛ, а затем остался в меньшинстве. Видео

При этом на повторе видно, что Шандор, вероятно, показал, что нужно разыгрывать по свистку.

"Шахтер" забил скандальный гол в УПЛ, а затем остался в меньшинстве. Видео

Хозяева со скандалом бросились доказывать судье, что это все несправедливо, однако гол был засчитан.

"Шахтер" забил скандальный гол в УПЛ, а затем остался в меньшинстве. Видео

Спустя несколько секунд "Шахтер" остался в меньшинстве. За удар прямой ногой в соперника красную карточку перед собой увидел полузащитник "оранжево-черных" Артем Бондаренко.

Стоит отметить, что в прямой эфир телетрансляции оба момента не попали.

На момент написания новости идет второй тайм. Счет 1:1.

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