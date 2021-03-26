"Шахтер" может обменять Тайсона на 17-летнего бразильца – СМИ

"Шахтер" начал переговоры о возможном трансфере 17-летнего правого защитника "Интернасьоналя" Винисиуса Тобиаса.

Как сообщает издание Globo Esporte, чтобы оформить покупку бразильца, "горняки" могут досрочно разорвать контракт с одним из лидеров команды Тайсоном и отпустить его в родной клуб.

"Интернасьональ" хочет получить за Винисиуса около 10 миллионов евро, поскольку тот является одним из главных талантов команды. За его прогрессом следят именитые клубы, в частности "Ювентус".

"Шахтер" не готов платить такие деньги за 17-летнего защитника, поэтому пытается сбить его цену. Таким образом вариант с возвращением Тайсона в "Интер" оказался на повестке дня во время переговоров.

Бразильский легионер "горняков" уже давно заявил, что не собирается продлевать контракт, который заканчивается 30 июня 2021 года, и собирается вернуться на родину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсона перевели в дублирующий состав "Шахтера" из-за демарша в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы". Позже стали известны новые подробности этого скандала.