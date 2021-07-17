"Динамо" или "Шахтер"? Букмекеры назвали главного претендента на победу в УПЛ

Донецкий "Шахтер" является главным претендентом на завоевание золотых медалей украинской Премьер-лиги в сезоне 2021/2022. Соответствующий прогноз опубликовали букмекеры накануне старта чемпионата страны по футболу.

Поставить на то, что "горняки" вернуться себе чемпионское звание, можно с коэффициентом 1,80. Шансы главного соперника донецкой команды киевского "Динамо" оцениваются показателем 2,10.

Видео дня

Далее с гигантским отрывом идет луганская "Заря". На ее итоговый триумф в первенстве предлагается индекс 31,00. Топ-4 замыкает черниговская "Десна", на победу в УПЛ которой можно поставить с котировкой 80,00.

Меньше всего аналитики верят в одесский "Черноморец" и львовский "Рух". Те, кто рискнет поставить на эти команда, а одна из них в итоге станет чемпионом, приумножат свою ставку в 321 раз.

Напомним, новый сезон УПЛ стартует 23 июля, когда "Рух" сыграет с "Мариуполем". При этом стартовый игровой день пропустит киевское "Динамо". В чемпионате 2021/2022 выступят 16 команд, а не 14 как годом ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новом сезоне УПЛ все клубы-участники должны нанести на форму эмблему Украинской ассоциации футбола (УАФ) со слоганом "Слава Украине! Героям слава!". В России обратились в Европейский футбольный союз (УЕФА) из-за этого решение, однако в организации отказались вмешиваться в ситуацию.