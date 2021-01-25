"Шахтер" хочет вернуть звездного бразильца в команду – СМИ

Донецкий "Шахтер" хочет вернуть в команду звездного легионера Алекса Тейшейру, который на протяжении четырех последних лет выступал за китайский "Цзянсу Сунин".

Как сообщает издание Fichajes, в кандидатуре бразильца заинтересованы также английская "Астон Вилла" и португальская "Бенфика". Первые готовы предложить полузащитнику двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон, если он будет демонстрировать высокий уровень игры.

Отмечается, что "горняки" могут подписать соглашение с 31-летним Тейшейрой бесплатно, поскольку он является свободным агентом после ухода из "Цзянсу Сунин". Ранее в СМИ ходили слухи, что Алекс может заключить 80-миллионный контракт с китайским клубом и получить гражданство страны.

Напомним, что в 2016 году Тейшейра переехал в Поднебесную за 50 миллионов евро. В минувшем сезоне он забил 10 голов в 20 матчах за команду, которая с его помощью стала чемпионом Китая.

За "Шахтер" бразилец отыграл 222 матча, отличился 89 мячами и 25 ассистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, "горняки" отказались продавать израильского таланта Манора Соломона за 35-40 млн евро.