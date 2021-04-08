"Шахтер" хочет вернуть в команду бывшего тренера, – журналист

"Шахтер" хочет вернуть на пост тренера команды Паулу Фонсеку, который сейчас работает с итальянской "Ромой".

Журналист издания SportItalia Джанлука Лонгари на своей странице в Twitter сообщил, что в кандидатуре португальца также заинтересованы "Фиорентина" и "Наполи". Что касается римлян, то они раздумывают над приглашением Маурицио Сарри на замену Фонсеке, но наиболее желанным вариантом для них является Юлиан Нагельсманн из РБ "Лейпцига".

Напомним, что Фонсека возглавлял "Шахтер" с 2016 по 2019 год. С "горняками" он трижды подряд выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также один Суперкубок. Португалец три раза выводил команду в плей-офф еврокубков, но во всех случаях вылетал в первом раунде.

Фонсеке грозит увольнение из "Ромы" из-за неудовлетворительных результатов в итальянской Серии А. Руководство римлян поставило Паулу задачу вывести клуб в Лигу чемпионов, но сейчас его подопечные идут седьмыми в таблице и отстают от четвертого места на семь очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский журналист Игорь Цыганык выразил мнение, что нынешний наставник "Шахтера" Луиш Каштру будет уволен из клуба вне зависимости от того, как закончится сезон 2020/21. По его словам, у "горняков" есть проблемы внутри команды.