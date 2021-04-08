"Шахтар" хоче повернути в команду колишнього тренера, – журналіст

"Шахтар" хоче повернути на пост тренера команди Паулу Фонсеку, який зараз працює з італійською "Ромою".

Журналіст видання SportItalia Джанлука Лонгарі на своїй сторінці в Twitter повідомив, що в кандидатурі португальця також зацікавлені "Фіорентина" та "Наполі". Що стосується римлян, то вони роздумують над запрошенням Мауріціо Саррі на заміну Фонсеці, але найбільш бажаним варіантом для них є Юліан Нагельсманн з РБ "Лейпцига".

Нагадаємо, що Фонсека очолював "Шахтар" з 2016 по 2019 рік. З "гірниками" він тричі поспіль виграв чемпіонат і Кубок України, а також один Суперкубок. Португалець три рази виводив команду в плей-оф єврокубків, але у всіх випадках вилітав у першому раунді.

Фонсеці загрожує звільнення з "Роми" через незадовільні результати в італійській Серії А. Керівництво римлян поставило Паулу завдання вивести клуб у Лігу чемпіонів, але зараз його підопічні йдуть сьомими в таблиці і відстають від четвертого місця на сім очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український журналіст Ігор Циганик висловив думку, що нинішній наставник "Шахтаря" Луїш Каштру буде звільнений з клубу незалежно від того, як закінчиться сезон 2020/21. За його словами, у "гірників" є проблеми всередині команди.