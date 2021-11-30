Бразильский полузащитник "Шахтера" задумался об украинском гражданстве

Вингер донецкого "Шахтера" Тете размышляет над возможностью получить гражданство Украины. 21-летний бразилец выступает за украинский клуб с февраля 2019 года и готов остаться в стане "оранжево-черных" еще на несколько лет.

Об этом футболист рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир". К слову, его жена Татьяна – украинка.

"Я думал об этом. Это действительно хорошая идея, поскольку в Украине есть лимит на легионеров. К тому же у меня не было проблем с адаптацией в Украине.

А вот о сборной Украины пока что не могу ничего не сказать. Но какое бы решение я ни принял, оно будет правильным. А правильные решения всегда легко принимать", – философски заметил Тете, который в свое время выступал за молодежную сборную Бразилии.

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Также агент футболиста Пабло Буэно рассказал, что "Шахтер" предложил вингеру продолжить контракт на новых условиях. Предыдущее соглашение завершается в декабре 2023 года. Сайт Transfermarkt оценивает атакующего игрока в 20 миллионов евро. Парнем уже интересовались солидные европейские клубы.

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