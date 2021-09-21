"Шахтер" – "Динамо": история противостояний команд в Суперкубке Украины

В среду, 22 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч за Суперкубок Украины, в котором сойдутся "Динамо" и "Шахтер". Столичный клуб является действующим победителем турнира и наиболее титулованным (9 трофеев против 8 у "горняков") в этом соревновании.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию события. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Первый розыгрыш Суперкубка нашей страны прошел в 2004 году. С тех пор украинские гранды играли между собой в 13 случаях из 17. Восемь из этих матчей закончились триумфом "Динамо" и пять – в пользу "Шахтера". Разница мячей – 17:15 в пользу киевлян.

Кроме "бело-синих" и "горняков" за победу в Суперкубке боролись полтавская "Ворскла" (2009), симферопольская "Таврия" (2010), донецкий "Металлург" (2012) и одесский "Черноморец" (2013). Ни одной из этих команд не удалось выиграть трофей в матче с кем-либо из грандов.

Видео дня

Напомним, что в сезоне 2020/21 "Динамо" сделало требл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. "Шахтер" примет участие в решающем поединке, поскольку занял второе место в УПЛ 2020/21.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны расписание трансляций матча между "бело-синими" и "горняками", а также котировки букмекеров на это противостояние.

В 2020 году "Динамо" обыграло "Шахтер" в одном из первых официальных поединков под руководством Мирчи Луческу со счетом 3:1.