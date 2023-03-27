''Шабаш нечисти'': Зюганова высмеяли в сети из-за слов о защите интересов России в матчах с азиатами

Глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал футболистов сборной России выкладываться на максимум даже в никому ненужных спаррингах с азиатскими команды, потому что победы в них продемонстрируют то, что РФ "везде защищает свои интересы". После этих слов политика едко высмеяли болельщики, которые заподозрили его в старческом маразме.

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"Европейцы настроены против нас, объявили нам и экономическую войну, это касается и спортивного поприща. Страдают все спортсмены, не только футболисты. Сейчас надо и на футбольных полях выступать уверенно, особенно на фоне СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.). Мы должны доказывать, что в состоянии везде побеждать, везде защищать свои интересы. Победим – и все остальное наладится довольно быстро", – сказал Зюганов в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

Читатели портала Sports.ru откровенно посмеялись над над словами главы КПРФ. Они отметили, что Зюганов пошел против кремлевского пропагандистского штампа о том, что спорт – вне политики.

"Победи мы иракцев 10-0, украинцы б тут же сдались, это ж так работает", "Он уже из мавзолея вещает или ещё нет?", "А я где-то слышал, что спорт вне политики должен быть", "Европейский футбол вздрогнул от победы России над Ираком", "Европейцы не против нас. Это вы просто так считаете сами, начав маразм", "Как даже в тему футбола приплести СВО... Спорт вне политики?", "Сказочный победюн", "Пошел чертов шабаш нечисти", "Побеждать в футболе азиатов, чтобы что-то доказать европейцам по поводу СВО", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта сборная России не смогла победить Иран в товарищеском матче (1:1), а накануне обыграла Ирак (2:0).

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