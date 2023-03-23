Сборная России по футболу не смогла обыграть команду Ирана. Товарищеский матч в Тегеране завершился со счетом 1:1.

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Российская команда была абсолютно беспомощной в атаке и за все время не смогла ничего создать, кроме единственного момента на 28-й минуте. Зиньковского в иранской штрафной сбил Саид Эззатоллахи и главный арбитр матча поставил пенальти. 11-метровый удар точно реализовал Миранчук.

Забив гол россияне прижались к своим воротам. Иранцы имели несколько 100-процентных шансов в концовке первого тайма, но не смогли удачно распорядиться мячом.

Сразу после начала 2-й половины подопечные Карпина привезли пенальти в свои ворота. Литвинов жестко сыграл против Мохеби и Тареми с точки сравнял счет.

Оставшееся время Иран доминировал на поле, упустив в концовке отличную возможность забить гол.

В комментариях такой уровень игры сборной России вызвал настоящую панику у ее болельщиков.Фанаты оценивают выступления своих футболистов словами "днище" и "блевотина".

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