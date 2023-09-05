Сенсация дня: капитан 'Динамо' покидает клуб – СМИ

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук покидает клуб спустя 11 лет выступлений за команду. 32-летний опорный полузащитник должен продолжить карьеру в Европе.

Видео дня

Об этом информирует популярный сайт болельщиков столичного коллектива "Динамомания". О том, что Сидорчук подпишет контракт с одним из европейских клубов будет объявлено официально в ближайшие часы. При этом источник не называет даже страну, где будет играть футболист.

Сергей перешел в "Динамо" в 2013 году из запорожского "Металлурга". За это время он провел за "бело-синих" 327 матчей во всех турнирах и стал настоящей легендой клуба. Он записал на свой счет 21 забитый мяч и 21 голевую передачу. В пассиве Сидорчука 91 желтая и семь красных карточек.

Вместе с киевлянами полузащитник дебютировал в еврокубках и сборной Украины, в футболке которой выходил на поле 56 раз. Ранее стало известно, что хавбек "Динамо" Денис Гармаш покинул команду спустя 16 лет в клубе.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер киевского "Динамо" Николай Шапаренко получил травму и не сыграет за сборную Украины в матчах с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября) в отборе к Евро-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!