Селезнев высказался о завершении футбольной карьеры

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев будет выступать на профессиональном уровне, пока не установит рекорд чемпионатов страны. 36-летний уроженец Макеевки забил в УПЛ 116 мячей. Когда на его счете будет 124 гола, он завяжет со спортом, а пока остается в строю.

Список голеадоров чемпионатов Украины возглавляют Максим Шацких и Сергей Ребров, на счету которых по 123 мяча. А в последний день октября форвард "Зари" Гладкий сделал дубль и почти догнал Ярмоленко.

В комментарии для программы "Великий футбол" игрок "Миная" Селезнев поведал о своей жизни в Закарпатье. Пока что он не думает о своих преследователях, а сосредоточен на лидерах.

"Мне надо забить восемь голов. Как только я забью восьмой, сразу уйду и скажу: "Спасибо большое". Пусть потом побьют мой рекорд. Мне все равно, я сдержал свое слово.

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Понятно, что Ярмоленко сюда вернется, Жуниор Мораес восстановится. Но у меня задача сейчас. Наверное, я сейчас сильно зациклен на голах, поэтому не залетает", – посетовал футболист.

В прошлом сезоне Евгений выступал за "Колос" из Коваливки, но зимой покинул клуб из Киевской области со скандалом. В чемпионате УПЛ 2021/2022 он пока что не забил ни одного мяча. Кроме того, после отставки Василия Кобина Селезнев хотел покинуть команду, но остался по просьбе молодежи клуба.

Напомним, кроме Украины, нападающий выступал в Турции, Испании и России.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Миная" пригрозил Селезневу изгнанием.

Недавно Селезнев поссорился с болельщиком в Харькове.