"Молил Бога": Петраков высказался о жеребьевке стыков к ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков остался невероятно довольным итогами жеребьевки стыковых матчей в отборе к чемпионату мира-2022. Наставник "желто-синих" признался, что просто молился за то, чтобы избежать встреч с Италией и Португалией.

По словам Петракова, ему хотелось получить в соперники именно сборную Шотландии в полуфинале плей-офф. Он уже приступил к изучению будущего противника.

"Хорошая жеребьевка для нас. Сидел и молил Бога, чтобы не выпали Италия и Португалия. Хорошие британские команды. Хотел этих соперников. Интересно будет сыграть. Сейчас будем изучать Шотландию. Еще не смотрел их. Два матча – на выезде. Наша цель – первый матч, а дальше посмотрим", – цитирует Петраков SportArena.

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Напомним, в полуфинале стыков к ЧМ-2022 украинские футболисты 24 марта будущего года сыграют на выезде с Шотландией. В случае успеха 29 марта "желто-синие" также на чужом поле померяются силами с победителем пары Уэльс – Австрия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России восхитились украинской сборной после отбора на ЧМ-2022, который осенью будущего года примет Катар.