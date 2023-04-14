Сборная России по футболу неожиданно отказалась от турнира в Азии

Сборная России с большой долей вероятности откажется от участия в чемпионате Центрально-азиатской федерации футбола – CAFA-2023. При этом о причинах такого решения ничего неизвестно, но можно предположить, что представители страны-агрессора испугались ухудшения отношений с Европой.

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Такими данными располагает издание "Спорт-Экспресс". Оно называет отказ россиян ехать в Бишкек и Ташкент наиболее вероятным развитием событий, напоминая о том, что с февраля 202ц года команды из РФ отстранены от турниров Европейского футбольного союза (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

С того времени сборная России провела пять товарищеских матчей с азиатскими командами - Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном и Ираком. В этих играх подопечные Валерия Карпина добыли две победы и трижды сыграли вничью.

Ранее сам наставник россиян назвал нецелесообразным участие команды в первом чемпионате CAFA. Он назвал это смертоубийством для его футболистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучший бомбардир сборной России Александр Кержаков со словами "мне страшно" выступил против войны в Украине.