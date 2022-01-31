Самый дорогой футболист мира подписал контракт с 'Реалом'

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе подписал предварительный контракт c мадридским "Реалом". Летом 2022 года 23-летний футболист покинет ПСЖ и переберется в Испанию, получив рекордную зарплату в мире. Причем, "королевскому" клубу скоростной форвард достанется бесплатно.

Об этом сообщает немецкое издание Bild. Нынешний контракт Мбаппе в Париже действует до 30 июня 2022 года. Как боссы французского гранда ни уговаривали Килиана остаться в команде, он сделал выбор в пользу "Реала". За полгода до окончания действующего соглашения футболисты имеют право договариваться о переходе в новый клуб, чем француз и воспользовался.

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Пишут, что зарплата Мбаппе в "Реале" составит 50 миллионов евро в год! Сейчас самыми высокооплачиваемыми футболистами в мире являются аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар, которые в ПСЖ зарабатывают около 36,5 млн евро. Килиан же пока получает "всего лишь" 22 миллиона. Зато французский форвард считается самым дорогим футболистом планеты. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его в 160 миллионов евро.

Интересно, что в 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" сыграет именно с ПСЖ. После этих двух матчей стороны и объявят о грядущем переходе парижанина официально.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мбаппе признали лучшим футболистом года по альтернативной версии.

В декабре Мбаппе похвастался огромным подарком на день рождения.