Без Месси и Роналду раздали награды лучших футболистов года по альтернативной версии

Андрей Фоменко
Футбол
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Без Месси и Роналду раздали награды лучших футболистов года по альтернативной версии

Свою церемонию оглашения лучших в мире футбола провели Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация агентов. Они вручили награды – Globe Soccer Awards – на мероприятии, которое прошло в Дубае (ОАЭ).

По альтернативной версии лучшим игроком 2021 года назвали французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Килиана назвали лучшим в 2021 году.

Напомним, "Золотой мяч" по итогам 2021 года вручили аргентинцу Лионелю Месси, который летом перебрался из "Барселоны" в ПСЖ. В Эмиратах же его никак не оценили. А вот польский нападающий "Баварии" Роберт Левадовски получил награду лучшему бомбардиру – приз Марадоны, наколотив за год 69 голов!

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Левандовски с призом.

Также Роберт стал лучшим и по версии болельщиков.

Левандовски и Мбаппе с призами.

Сборную Италии, выигравшую чемпионат Европы, назвали командой года, а ее рулевого Роберто Манчини – тренером 2021 года.

Тренер Роберто Манчини.

Звездный португалец Криштиану Роналду до Дубая не долетел, отдав предпочтению пребыванию в кругу семьи, хотя ему присудили приз лучшего голеадора всех времен.

Роналду отметили специальным призом.

Также отметили еще двух итальянцев: Леонардо Бонуччи из "Ювентуса" назвали лучшим защитником, а Джанлуиджи Доннарумму из ПСЖ – вратарем номер один.

Как сообщал OBOZREVATEL, Месси признался, кто должен был получить "Золотой мяч".

Недавно УЕФА назвал лучший гол Лиги чемпионов на групповом этапе.

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