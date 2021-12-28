Без Месси и Роналду раздали награды лучших футболистов года по альтернативной версии

Свою церемонию оглашения лучших в мире футбола провели Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация агентов. Они вручили награды – Globe Soccer Awards – на мероприятии, которое прошло в Дубае (ОАЭ).

По альтернативной версии лучшим игроком 2021 года назвали французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Напомним, "Золотой мяч" по итогам 2021 года вручили аргентинцу Лионелю Месси, который летом перебрался из "Барселоны" в ПСЖ. В Эмиратах же его никак не оценили. А вот польский нападающий "Баварии" Роберт Левадовски получил награду лучшему бомбардиру – приз Марадоны, наколотив за год 69 голов!

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Также Роберт стал лучшим и по версии болельщиков.

Сборную Италии, выигравшую чемпионат Европы, назвали командой года, а ее рулевого Роберто Манчини – тренером 2021 года.

Звездный португалец Криштиану Роналду до Дубая не долетел, отдав предпочтению пребыванию в кругу семьи, хотя ему присудили приз лучшего голеадора всех времен.

Также отметили еще двух итальянцев: Леонардо Бонуччи из "Ювентуса" назвали лучшим защитником, а Джанлуиджи Доннарумму из ПСЖ – вратарем номер один.

Как сообщал OBOZREVATEL, Месси признался, кто должен был получить "Золотой мяч".

Недавно УЕФА назвал лучший гол Лиги чемпионов на групповом этапе.