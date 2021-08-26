Больше €65 млн: сколько уже заработали "Динамо" и "Шахтер" в Лиге чемпионов

Представители Украины в Лиге чемпионов, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", уже гарантированно заработали 66,5 миллионов евро на двоих. Наши клубы во второй раз подряд вместе пробились в основную сетку турнира.

Об этом стало известно после того, как "горняки" в драматичном противостоянии обыграли по сумме двух матчей французский "Монако". После выездной победы 1:0 "Шахтер" на поле ОСК "Металлист" в Харькове уступал 0:2 уже после первого тайма, но сумел в овертайме сравнять счет. "Динамо" же, напомним, попало в группу как чемпион Украины.

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КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИЗОВЫЕ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Согласно распределению призовых от Европейского футбольного союза (УЕФА) каждая команда получит по 15,64 млн евро за участие в групповом турнире. Кроме того, участникам гарантированы премиальные в соответствии с клубным коэффициентом УЕФА за последние 10 лет.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ "ДИНАМО" И "ШАХТЕР

"Шахтер" среди 32-х команд ЛЧ расположился в этом рейтинге на 15-й строчке, а "Динамо" – на 20-й. Таким образом, общие выплаты "горнякам" составят 36 миллионов евро, а киевляне получит 30,5. Также украинским клубам достанется часть прибыли УЕФА от реализации маркетинговых прав.

Отметим, что за победу на групповом этапе полагаются премиальные в размере €2,8 млн, а за ничью – €930 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский тренер Юрий Вернидуб вошел в историю Лиги чемпионов, выведя в основную сетку тираспольский "Шериф". Молдова впервые будет представлена в группе самого престижного клубного турнира.