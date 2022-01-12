Известный украинский футболист самовольно перешел в другой клуб

Известный украинский полузащитник Владислав Калитвинцев подписал контракт с "Александрией", при этом его бывший клуб "Десна" договор с футболистом не разрывала. По информации Meta-ratings.com.ua Калитвинцеву 5 месяцев не платили зарплату, поэтому он решил воспользоваться соответствующим пунктом в договоре и в одностороннем порядке разорвать контракт.

После того, как "Александрия" представила своих новичков, в том числе и Влада, "Десна" подала ноту протеста в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

"Десна" была возмущена тем, что игрок, не находившийся в статусе свободного агента, проводил переговоры с другим клубом, а этот клуб уже объявил о его подписании, не поставив черниговчан в известность.

Видео дня

Президент "Десны" Владимир Левин, комментируя ситуацию заявил, что "в данном случае произошел казус", в котором он сейчас разбирается.

Сам Калитвинцев в комментарии телеканалу "Футбол 1" отметил, что все вопросы решаются и по его мнению "это все пойдет в суды, ну и там уже будет видно".

Как сообщал OBOZREVATEL, палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) обязала черниговскую "Десну" выплатить румынскому защитнику Константину Диме 407 600 долларов.

Черниговчане это не сделали, после чего ФИФА наложила на команду трансферный бан