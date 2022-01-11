ФИФА запретила клубу украинской Премьер-лиги проводить трансферы

Черниговская "Десна" получила от Международной федерации футбола (ФИФА) трансферный бан – запрет подписывать контракты с новыми игроками. Причиной стала задолженность по зарплате перед румынским защитником Константином Димой, которую оценивают в 407 тысяч долларов. Молодой футболист пробыл в Украине около пяти месяцев в первой половине 2021 года и не сыграл за команду ни минуты.

Информацию о наказании в комментарии сайту Fanday подтвердил спортивный директор "Десны" Вадим Мельник.

"Сейчас идут переговоры между всеми заинтересованными сторонами. Пока мы не можем найти точки соприкосновения. Клуб хочет одно, футболист – другое. Дима вообще не играл, а хочет получить какие-то заоблачные суммы.

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Трансферный бан не означает, что клуб находится на грани исчезновения, как об этом поспешили написать некоторые СМИ. Клуб в чем-то не прав, но и футболист не прав: три месяца побыл в команде – выставили бан. Мы хотим закрыть этот вопрос в ближайшее время. Трансферное окно большое", – рассказал функционер.

В случае, если стороны не договорятся, "Десна" может быть наказана понижением в классе и даже лишением профессионального статуса.

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