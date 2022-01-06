ФИФА наказала клуб УПЛ

Палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) обязала черниговскую "Десну" выплатить румынскому защитнику Константину Диме 407 600 долларов, сообщает Meta-ratings.com.ua. В противном случае клуб Украинской Премьер-лиги ожидают серьезные санкции.

По информации СМИ, у "Десны" существуют не только спортивные долги. Руководство клуба заняло выжидательную позицию. В то же время в то же время из черниговской команды ушли Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский и Владлен Юрченко. О разрыве контракта договаривается Владислав Калитвинцев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Дима перешел в "Десну" из румынской "Астры" в начале 2021 нгода. Черниговсцы заплатили за трансфер 100 тысяч евро. В УПЛ Константин сыграл всего 60 секунд, после чего покинул Украину свободным агентом.

В данный момент выступает за румынский УТА из города Арад.

Напомним, что "Десна" завершила осеннюю часть чемпионата Украины на 7-м месте. В активе команды 25 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал клуб за интервью на русском языке.