'Интер' за 3 минуты шокировал 'Милан' в полуфинале Лиги чемпионов. Видео

Миланский "Интер" уверенно обыграл земляков из "Милана" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча на легендарном "Сан-Сиро" завершилась со счетом 0:2.

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С первых минут гости буквально смяли оборону соперника. "Черно-синие" доминировали на поле, уверенно накатывая атаки одну за одной. В центре поля футболисты "Интера" постоянно находили свободное пространство для передач, угрожая воротам.

Уже на 8-й минуте подопечные Симоне Индзаги открыли счет. После розыгрыша углового Эдин Джеко одним движением переправил мяч в сетку.

Спустя три минуты рекордсмен чемпионата Украины по футболу Генрих Михтарян забил второй гол.

Шокированные игроки "Милана" смогли прийти в себя лишь к середине тайма, сделав первый удар в створ ворот.

На 31-й минуте "Интер" заработал пенальти после падения Лаутаро Мартинеса, но главный арбитр Хесус Мансано отменил удар после просмотра VAR.

Окрыленные спасением миланцы начали все чаще и чаще врываться в штрафную "Интера", создавая угрозы воротам Андре Онана.

Во второй половине игра выровнялась. Обе команды имели опасные моменты, попав по разу в штангу. "Милан" уже не выглядел так беспомощно, как в начале игры, но забить хотя бы один мяч, так и не смог.

Ответная встреча пройдет во вторник, 16 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Реал" и "Манчестер Сити" разошлись миром в первом матче первого полуфинала ЛЧ.

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