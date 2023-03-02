Россию не пустят на ЧМ-2026: экс-спартаковец заявил о необходимости, ''чтобы в Европе правительства поменялись''

Российские футбольные команды в ближайшие годы не смогут участвовать в европейских турнирах национальных сборных и клубов. При этом решение о переходе страны-агрессора в Азиатскую конфедерацию (АФК) нужно принимать как можно скорее, так как многие игроки могут лишиться международной карьеры.

Видео дня

Уверенность в этом выразил экс-футболист московского "Спартака" Игорь Шалимов в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он цинично добавил, что ситуация может изменится не в том случае, если России закончит войну и ее армия освободит все оккупированные территории Украины, а в случае смены правительств в европейских странах.

"Все хотят, чтобы мы остались в Европе, но по тому, как все развивается, лет 7–8 нас не подпустят никуда. СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.) не закончилась, это так быстро не пройдет. Нужно, чтобы в Европе правительства поменялись. Мы в любом случае мимо чемпионата Европы‑2024. Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США и Канаде – уверен, туда нас не пустят. В 2028‑м – снова Евро. Это уже пять лет. Я за Европу, конечно, но скажите – сколько. Не верю, что в 2024 году все закончится. По моим ощущения – лет 7–8 нас не пустят. Поэтому надо определяться в этом году", – сказал Шалимов.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили обвинил международные федерации и "гнилых политиков западных стран" в дискриминации российского футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на решение об отстранении команд страны-агрессора от международных соревнований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!