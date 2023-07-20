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Российского футболиста с позывным "Кабан" ликвидировали на Донбассе

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
2,0 т.
Российского футболиста с позывным 'Кабан' ликвидировали на Донбассе

Бывший футболист клуба второй лиги чемпионата России "Кубань-Холдинг" Станислав Дорошенко был ликвидирован в Украине. Оккупант погиб на 35-м году жизни на донецком направлении.

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Об этом информирует отдел по вопросам спорта Павловского района Краснодарского края. При этом в ведомстве заявили, что он был призван на преступную войну по "отъявленной мобилизации" осень минувшего года после приказа кремлевского диктатора Владимира Путина.

Российского футболиста с позывным "Кабан" ликвидировали на Донбассе

Дорошенко, которого называли Кабаном, основную часть карьеры выступал за команды "Кубань Холдинг" и "Кубань Холдинг 2", а также числился в составах клубов "Барсук", "ПТС", "Атаман", "Путиловец Юг", "Спарта", "Штурм" и т.д.

Российского футболиста с позывным "Кабан" ликвидировали на Донбассе

Интересно, что на странице кубанского клуба ничего не говорится о том, что экс-футболист был ликвидирован на территории нашей страны. В команде ограничились сухим сообщением о том, что их бывший игрок ушел из жизни.

Российского футболиста с позывным "Кабан" ликвидировали на Донбассе

Ранее в Украине был ликвидирован 31-летний Даниил Шеметов, который работал футбольный судьей в первенстве второго дивизиона чемпионата России.

Российского футболиста с позывным "Кабан" ликвидировали на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, в противостоянии с российскими оккупантами на Донбассе погиб украинский футболист, воспитанник львовских "Карпат" Григорий Барчишин.

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