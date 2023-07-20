Российского футболиста с позывным 'Кабан' ликвидировали на Донбассе

Бывший футболист клуба второй лиги чемпионата России "Кубань-Холдинг" Станислав Дорошенко был ликвидирован в Украине. Оккупант погиб на 35-м году жизни на донецком направлении.

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Об этом информирует отдел по вопросам спорта Павловского района Краснодарского края. При этом в ведомстве заявили, что он был призван на преступную войну по "отъявленной мобилизации" осень минувшего года после приказа кремлевского диктатора Владимира Путина.

Дорошенко, которого называли Кабаном, основную часть карьеры выступал за команды "Кубань Холдинг" и "Кубань Холдинг 2", а также числился в составах клубов "Барсук", "ПТС", "Атаман", "Путиловец Юг", "Спарта", "Штурм" и т.д.

Интересно, что на странице кубанского клуба ничего не говорится о том, что экс-футболист был ликвидирован на территории нашей страны. В команде ограничились сухим сообщением о том, что их бывший игрок ушел из жизни.

Ранее в Украине был ликвидирован 31-летний Даниил Шеметов, который работал футбольный судьей в первенстве второго дивизиона чемпионата России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в противостоянии с российскими оккупантами на Донбассе погиб украинский футболист, воспитанник львовских "Карпат" Григорий Барчишин.

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