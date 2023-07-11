'Ждал папу с победой': бывший футболист 'Карпат', который числился пропавшим без вести, погиб под обстрелом

В противостоянии с российскими оккупантами в Донецкой области погиб украинский футболист Григорий Барчишин. Жизнь воспитанника львовских "Карпат" оборвал вражеский артиллерийский снаряд. Теперь спортсмену и защитнику навсегда 37 лет.

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Григорий вырос во Львове и окончил местный государственный университет физической культуры им. Ивана Боберского. Однако на этом не остановился и впоследствии получил второе образование во Львовском торгово-экономическом университете. Работал в бывшем Главном территориальном управлении юстиции во Львовской области.

Но настоящей страстью Барчишина был футбол. Григорий являлся воспитанником школы львовских "Карпат", выступал за вторую команду клуба. Также успел поиграть за такие коллективы, как "Галичина-Карпаты" (Львов), "Оболонь 2" (Киев), СК "Чайка" (Петропавловская Борщаговка), ФК "Гостиный Двор" (Вишневое), а также за ФК "Синьковичи" и "Карпаты-Каменка" (Каменка-Бугская) в первенстве Львовской области.

Как сообщил друг Григория Назар Химич, после полномасштабного вторжения РФ на украинскую землю Барчишин пошел добровольцем в территориальную оборону Киева, а затем подписал контракт с ВСУ.

В последнее время футболист выполнял боевые задания на восточном направлении, эвакуировал раненых побратимов. 25 мая во время очередного выезда в автомобиль Григория попал артиллерийский снаряд, однако, судя по всему, тело защитника нашли не сразу, потому что более месяца он числился пропавшим без вести.

Родные и друзья спортсмена и защитника надеялись на чудо, описывая Григория, как искреннего и честного. "Просто человек с большой буквы", – написала его подруга Оксана Химич.

Но чуда не произошло. И в начале июля стало известно, что Барчишин таки погиб в результате того попадания вражеского снаряда в машину.

"Григорий Барчишин был гордостью нашего футбола, капитаном "Чайки", одним из лучших игроков чемпионата в составе ФК "Гостиный Двор"... Был обладателем кубка Украины среди аматоров, чемпионом и обладателем кубка Киевской области, чемпионом и обладателем кубка Киево-Святошинского района, а еще – настоящим человеком, футбольным джентльменом, честным бойцом... Слава Герою... Склоняем головы...", – отреагировали на гибель бойца в Бучанской районной ассоциации футбола.

С поля боя Барчишина не дождались родители, жена и 7-летний сын Матвей.

"Он очень любил своего папу и очень ждал его с победой! Но сейчас имеем печаль и отчаяние", – отметил друг Григория Назар.

Львов попрощается с погибшим героем во вторник, 11 июля. Чин похорон начнется в 15:00 в Гарнизонном храме Петра и Павла, в 15:30 состоится городская церемония прощания на площади Рынок. Похоронят Григория на Лычаковском кладбище.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что киевский альпинист, недавно ставший отцом, погиб в бою с оккупантами. Он 15 минут держал огонь противника, что позволило 17 побратимам вернуться с задания живыми.

Также мы рассказывали, что 19-летний спортсмен пожертвовал собой, выводя из окружения побратимов.

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