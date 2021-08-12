Украинец Яремчук отказался давать интервью московскому журналисту на русском языке

Украинский форвард португальской "Бенфики" Роман Яремчук после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского "Спартака" отказался записывать на камеру интервью на русском языке. Об этом в своем Telegram-канале написал корреспондент и заместитель главного редактора издания "Спорт-Экспресс" Максим Алланазаров.

Алланазаров анонсировал интервью с украинцем, отметив, что видео с футболистом не будет, так как нападающий "Бенфики" на камеру был готов общаться только украинским языком.

Видео дня

"Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю", – признался журналист.

Стоит отметить, что не на камеру Яремчук интервью дал. В нем Роман сделал прогноз об успехах "Спартака", отметив, что у москвичей "все будет хорошо".

Как сообщал OBOZREVATEL, ответная встреча "Бенфика" – "Спартак" в Лиссабоне завершилась со счетом 0:2. Второй гол забил Яремчук.

На следующий день в честь украинца лиссабонский клуб переименовал свой Twitter.

13 июля Яремчук вместе с Миколенко попали в скандал, сфотографировавшись вместе с известным российским репером Василием Вакуленко, выступающим под псевдонимом Баста.