Украинец Яремчук отказался давать интервью московскому журналисту на русском языке

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Роман Яремчук

Украинский форвард португальской "Бенфики" Роман Яремчук после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского "Спартака" отказался записывать на камеру интервью на русском языке. Об этом в своем Telegram-канале написал корреспондент и заместитель главного редактора издания "Спорт-Экспресс" Максим Алланазаров.

Яремчук отказался общаться на русском

Алланазаров анонсировал интервью с украинцем, отметив, что видео с футболистом не будет, так как нападающий "Бенфики" на камеру был готов общаться только украинским языком.

Роман Яремчук
Видео дня

"Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю", – признался журналист.

Яремчук забил Спартаку

Стоит отметить, что не на камеру Яремчук интервью дал. В нем Роман сделал прогноз об успехах "Спартака", отметив, что у москвичей "все будет хорошо".

Яремчук провел отличный поединок в Лиссабоне

Как сообщал OBOZREVATEL, ответная встреча "Бенфика" – "Спартак" в Лиссабоне завершилась со счетом 0:2. Второй гол забил Яремчук.

Яремчук оформил окончательный счет

На следующий день в честь украинца лиссабонский клуб переименовал свой Twitter.

В честь Яремчука переименовали Twitter

13 июля Яремчук вместе с Миколенко попали в скандал, сфотографировавшись вместе с известным российским репером Василием Вакуленко, выступающим под псевдонимом Баста.

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