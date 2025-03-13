Тренер футбольной спортшколы "Сигнал" из Челябинска Тимур Амиров отправился на войну против Украины и был ликвидирован Вооруженными силами Украины. Оккупант завершил свой путь на кладбище в селе Новое Курманово Кунашакского района.

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Амиров тренировал детей в школе олимпийского резерва, но в прошлом году решил сменить мяч на оружие и подписал контракт для участия в полномасштабной агрессии против соседней страны. Теперь его похоронят в родном селе.

В школе выразили соболезнования и вспомнили, каким он был тренером, однако этот выбор привел его к печальному итогу. Ранее в Украине погиб и его старший брат, который также отправился убивать украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 января российский гандболист Илья Кожевников погиб на войне в Украине. 29-летний голкипер подписал контракт с Министерством обороны России, чтобы заработать на убийствах украинцев, однако встреча с "желто-синей" артиллерией стала для него последним, что он увидел.

До этого ВСУ уничтожили бывшего защитника сборной России по футболу. 43-летний москвич отправился на фронт, чтобы избежать тюремного срока.

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