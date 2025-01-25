Российский гандболист Илья Кожевников погиб на войне в Украине. 29-летний голкипер подписал контракт с Министерством обороны России, чтобы заработать на убийствах украинцев, однако встреча с "желто-синей" артиллерией стала для него последним, что он увидел.

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В клубе его вспоминают как "светлого" и "добродушного" человека, однако это не помешало Кожевникову принять участие в кровавой агрессии России против Украины, став частью вооружённых сил, которые несут смерть и разрушения на территории независимой страны.

Спортивная карьера Кожевникова не оставила следа на высшем уровне, и его судьба закончилась не на спортивных аренах, а в лесопосадке на востоке Украины. Гандболист выступал за команды "Медведи-ГИПУ" и "Пермские медведи-Академия", последний раз — в сезоне 2015/16.

Как сообщал OBOZ.UA 5 января, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского боксера Владислава Юркевича. 22-летний уроженец Бирюсинска (Иркутская область) в начале декабря 2024 года на Курском направлении словил прилет украинского FPV-дрона.

До этого ВСУ уничтожили бывшего защитника сборной России по футболу. 43-летний москвич отправился на фронт, чтобы избежать тюремного срока.

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