Бывший защитник сборной России Алексей Бугаев был ликвидирован Вооруженными силами Украины. 43-летний москвич отправился убивать украинцев, чтобы избежать тюремного срока.

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Пик рассвета карьеры футболиста пришелся на 2003-2005 года, когда он играл в столичных "Торпедо" и "Локомотиве". Вместе с "железнодорожниками" Бугаев выиграл Кубок чемпионов Содружества-2005, стал обладателем Суперкубка России-2005 и бронзовым призером чемпионата России-2005. С 2004 по 2005 года провел 7 матчей за национальную российскую команду.

Карьера Бугаева в футболе была краткой, несмотря на талант. Проблемы с алкоголем, несоответствие режиму и конфликты с тренерами привели к тому, что в 29 лет он повесил бутсы на гвоздь. После окончания футбольной карьеры он исчез из публичного пространства, занявшись грузоперевозками и макулатурой.

Его бывшие коллеги по команде вспоминают, что Бугаев обладал большим потенциалом, но не смог раскрыться из-за личных проблем. Несмотря на это, они утверждают, что его таланты могли бы привести к успешной карьере, если бы его поддерживали в нужный момент.

1 ноября 2023 года Бугаев был задержан в Краснодаре после того, как полицейские обнаружили в его кармане пакет с 495 граммами мефедрона. Он получил арест на семь суток за сопротивление, но вскоре начал сотрудничать со следствием, объяснив, что его финансовые трудности после завершения карьеры привели к алкоголизму и долгам.

Он сдал наркоторговцев и предоставил доказательства своей вовлеченности в сбыт наркотиков. В итоге суд приговорил экс-футболиста к 9.5 годам колонии строгого режима.

В начале ноября адвокат Бугаева заявила, что дело фальсифицировано, утверждая, что правоохранители вымогали деньги у спортсмена. В ответ на это, Бугаев подал заявление в Следственный комитет, обвиняя в фальсификации следствие. Защита также подала иск к МВД на 5 миллионов рублей.

В середине ноября прокуратура заявила, что наркоторговцы не подбрасывали наркотики, а доказательства, найденные в телефоне Бугаева, подтверждают его намерения сбывать наркотики. Защитники экс-футболиста продолжали утверждать, что обвинения были необоснованными.

В сентябре адвокат бывшего спортсмена Константин Жеребцов заявил, что Алексей "планировал уехать на СВО"

"Он хотел после приговора отправиться на "СВО". И в связи с этим спешил, чтобы быстрее приговор состоялся", – сказал Жеребцов.

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