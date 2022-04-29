Российский футболист в эфире 'Матч ТВ' уничтожил пропаганду РФ рассказом о поляках и украинцах

Российский футболист Илья Жигулев не сталкивался с проявлениями дискриминации по национальному признаку во время выступлений в Польше. Кроме того, полузащитник, с которым 20 апреля разорвал контракт клуб "Заглембе", признался, что не испытал проблем в общении с украинцами.

Об этом сам Жигулев заявил в эфире программы "Есть тема" в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Слова бывшего игрока команды из Люблина полностью идут вразрез с главными штампами Кремля об украинских нацистах и тотальной русофобии на Западе.

Видео дня

"Город, в котором я жил, маленький, спокойный. В коллективе не было дискриминации, хорошие отношения. Все по-человечески общались. Я очень часто слышал русскую речь, украинцы, которые приезжали, все равно разговаривали по-русски. Когда слышали, что я говорил по-русски, никаких вопросов не было ко мне. На детской площадке мой ребенок играл с украинским ребенком, мы разговаривали по-русски, но вопросов политики не затрагивали. Я ни с чем не сталкивался", – сказал Жигулев.

Отметим, что ранее один из ведущих "Матч ТВ" оскорбил польских футболистов из-за их отказа играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пропагандистском телеканале "Матч ТВ" устроили травлю бывшего футболиста Евгения Савина, известного как блогер "Красава", после того, как он выпустил фильм, в котором осудил войну в Украине.