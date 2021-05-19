Российский футболист рассказал, как его спас Малиновский

Российский легионер "Аталанты" Алексей Миранчук признался, что украинец Руслан Малиновский сыграл огромную роль в его адаптации в Италии. В частности, наш соотечественник помогал своему партнеру с языком.

Об этом сам Миранчук рассказал в интервью YouTubе-каналу Nobel. Он отметил, что в первое время после перехода в "Аталанту" вообще не понимал итальянский язык.

"С Малиновским и Коваленко я говорю на русском. Руслан всегда говорит, что если что-то не понимаю, спрашивай. В первое время он очень сильно мне помогал. Потому что я вообще ничего не понимал. И Руслан и теории переводил, и на тренировках... Говорят, какое задание выполнять, а я не понимаю. Он мне всегда кричит, мол делаем то-то. Это в первое время. Без Руслана вообще бы не знал, что делать", – сказал Миранчук.

Отметим, что Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива"за 14,5 миллионов евро летом минувшего года. В составе итальянской команды провел 29 игры, в которых отличился семь раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Малиновский вышел в лидеры чемпионата Италии по количеству голевых передач.