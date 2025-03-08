Российские оккупанты убили известного украинского футболиста

Бывший футболист "Десны" (Чернигов) и ФК "Черкассы" Алексей Шубин погиб на войне с российскими оккупантами. 49-летний Алексей служил главным сержантом разведки Национальной гвардии Украины.

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18 ноября 2024 года, выполняя боевое задание в Харьковской области близ населенного пункта Липцы, попал под атаку FPV-дрона. Официально смерть героя была подтверждена лишь 8 марта 2025-го.

Шубин был воспитанником УФК Днепр. Начинал профессиональную карьеру в "Шахтере" (Павлоград), где дебютировал в 1992 году, но провел лишь один официальный матч. В 1993 году переехал в Беларусь, выступая за Ведрич, а через два года вернулся в Украину, присоединившись к запорожскому "Торпедо".

В составе этой команды он играл в Высшей лиге до 1998 года, проведя 61 матч и забив 2 гола. После этого выступал за никопольский "Металлург", черкасский "Днепр", ахтырский "Нефтяник" и "Электрометаллург-НЗФ", меняя клубы в Первой и Второй лигах.

В 2004 году стал игроком черниговской "Десны", с которой в сезоне 2004/05 стал серебряным призером Второй лиги Украины. Завершал карьеру в любительских командах, играя за "Ходак" (Черкассы) и "Авангард" (Орджоникидзе).

За свою службу Шубин был награжден "Золотым Крестом" главнокомандующего ВСУ Александром Сырским, а также получил награду за оборону Харьковщины.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая свою землю от российских оккупантов, на фронте погиб бывший футболист ряда украинских клубов Виталий Зализняк.

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