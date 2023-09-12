Российские оккупанты убили брата основного голкипера 'Шахтера'

34-летний брат основного вратаря "Шахтера" Сергей Ризнык погиб на войне против российских оккупантов, сообщил у себя в Instagram голкипер "горняков" и сборной Украины Дмитрий Ризнык. Сергей служил в звании младший сержант.

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"Роденький, для тебя война закончилась. Мне больно и страшно это осознавать, что ты ушел, но ушел Героем. Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда! Люблю тебя, спи спокойно! лава Украине! Героям слава", - написал Дмитрий.

Как информирует "Суспільне", со ссылку на главу пресс-службы Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомин, воин погиб 7 сентября в результате минно-взрывной травмы, полученной вблизи села Новоегоровка Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа погиб брат футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Александра Тымчика Юрий Дятлюк.

В январе этого года профессиональный украинский футболист Руслан Курдас погиб в бою с российскими оккупантами под Бахмутом.

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