Российские оккупанты убили украинского профессионального футболиста

Профессиональный футболист Руслан Курдас погиб в бою с российскими оккупантами под Бахмутом, сообщает в Facebook экс-пресс-атташе ФК "Победа" Дмитрий Москаленко. Воспитаннику запорожского футбола было 28 лет.

Видео дня

Курдас начал свой путь в профессиональном спорте в 2011 году, отыграв 12 матчей в составе "Динамо" из Хмельницкого. Выступал на позиции правого защитника в командах мастеров "Металлург" (Запорожье), "Таврия-Симферополь", ФК "Сумы" и "Победа" (Днепр).

В составе последнего провел один матч во Второй лиге, один матч в Кубке Украины в 2020 году и пять матчей в любительском чемпионате Украины.

Также Курдас играл в Кубке Украины в 2021-м и в футболке ФК "Сумы".

Долгое время Руслан Курдас выступал в Тернопольской области в составе "Кристала" из Чорткива. За эту команды провел 54 игры в областном и в любительском чемпионате страны, забив 19 голов. Был капитаном команды.

Параллельно работал учителем по физическому воспитанию в Чертковской гимназии №3. После начала полномасштабного вторжения в Украину вступил в ряды ВСУ.

Брат Руслана Денис продолжает защищать Украину от агрессора в рядах нашей армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!