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На войне погиб брат футболиста сборной Украины. Стали известны подробности

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
8,8 т.
На войне погиб брат футболиста сборной Украины. Стали известны подробности

Брат футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Александра Тымчика Юрий Дятлюк погиб на войне с российскими оккупантами. 34-летний солдат саперного взвода аэромобильного батальона 95-й ОДШБР во время выполнения боевого задания попал под смертельный артиллерийский обстрел вблизи Марьинки Донецкой области.

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На войне погиб брат футболиста сборной Украины. Стали известны подробности

Трагедия случилась еще 3 августа, но подробности стали известны лишь недавно. Об этом на пресс-конференции 18 августа говорил главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, не называя фамилии.

На войне погиб брат футболиста сборной Украины. Стали известны подробности

У погибшего героя остались двое детей: сын 11 лет и дочь 4 года. Жена Дятлюка Ольга создала петицию, с просьбой присвоить ее мужу звание Героя Украины посмертно.

На войне погиб брат футболиста сборной Украины. Стали известны подробности
На войне погиб брат футболиста сборной Украины. Стали известны подробности

До войны Дятлюк, как и его более известный брат, также занимался спортом. Был капитаном винницкого минифутбольного клуба "Химик". В память о воине назван ежегодный турнир по футзалу, который проходит в Виннице.

На войне погиб брат футболиста сборной Украины. Стали известны подробности

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