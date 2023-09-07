На войне погиб брат футболиста сборной Украины. Стали известны подробности

Брат футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Александра Тымчика Юрий Дятлюк погиб на войне с российскими оккупантами. 34-летний солдат саперного взвода аэромобильного батальона 95-й ОДШБР во время выполнения боевого задания попал под смертельный артиллерийский обстрел вблизи Марьинки Донецкой области.

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Трагедия случилась еще 3 августа, но подробности стали известны лишь недавно. Об этом на пресс-конференции 18 августа говорил главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, не называя фамилии.

У погибшего героя остались двое детей: сын 11 лет и дочь 4 года. Жена Дятлюка Ольга создала петицию, с просьбой присвоить ее мужу звание Героя Украины посмертно.

До войны Дятлюк, как и его более известный брат, также занимался спортом. Был капитаном винницкого минифутбольного клуба "Химик". В память о воине назван ежегодный турнир по футзалу, который проходит в Виннице.

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