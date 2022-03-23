'России здесь не рады': Шевченко рассказал о подвигах украинцев и поставил на место Путина

Бывший главный тренер сборной Украины и итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко уверен, что страна победит в войне с Россией и отстоит свой выбор быть свободной от оккупантов. Он признался, что испытывает невероятные эмоции, когда видит, как его соотечественники без оружия в руках останавливают врага.

Об этом Шевченко рассказал в интервью британского изданию Daily Mail. Он отметил, что главарь Кремля Владимир Путин не имеет права указывать украинцам, как им поступать.

"Мы бьемся за наш выбор, за нашу свободу, за нашу демократию. Люди на улицах голыми руками останавливают танки. Это очень мощный посыл. Мы будем защищаться до самого конца. России здесь не рады. Украина независима всего лишь 30 лет. Когда я начал играть в футбол, мы как раз стали независимыми. Я всегда гордился тем, что я – украинец. И кое-кто (Путин – ред.) не будет нам указывать", – заявил Шевченко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко отказался произносить фамилию Владимира Путина, обвинив его в тотальном вранье. Кроме того, легендарный футболист не смог сдержать слез в прямом эфире итальянского ТВ, рассказывая о войне в Украине.

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