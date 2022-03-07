'Хочу проснуться, но это реальность': Шевченко не смог сдержать слез в эфире итальянского ТВ, говоря об Украине

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не смог сдержать слез в эфире итальянского телевидения, рассказывая о нападении РФ на нашу страну. 45-летний специалист также признался, что переживает за своих родственников, которые пребывают в Киеве.

Об этом сам Шевченко заявил в интервью телеканалу RAI 3. Он отметил, что до сих пор не может поверить в происходящее.

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"Мои родственники рассказывают мне о том, что происходит. Это кошмар, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и стариков, которые не могут уехать. Это кажется страшным сном, кажется, что завтра я проснусь и вернусь к нормальной жизни, но я понимаю, что этого не произойдет... Это реальность", – сказал Шевченко со слезами на глазах.

Он добавил, что украинцы давно сделали свой выбор в пользу европейского сообщества. "Украина хочет быть частью Европы, это было наше народное решение. Зеленский – великий президент, который ведет нас к нашей свободе и независимости", – резюмировал легендарный футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля назвал россиян "нацией зомбированных патологических трусов" и отправил гумпомощь Украине.