'Рома' – 'Шахтер': видеообзор матча плей-офф Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы был разгромлен римской "Ромой".

Подопечные Луиша Каштру играли на равных, и после перерыва уступали со счетом 1:0, который сохранял шансы на позитивный итоговый результат двуматчевого противостояния.

Но во втором тайме с интервалом в 4 минуты "горняки" пропустили еще два гола. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

"Рома" Италия – "Шахтер" Украина 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 23 Пеллегрини, 2:0 – 73 Эль-Шаарави, 3:0 – 77 Манчини.

Рома – Лопес, Карсдорп, Манчини, Кумбула, Спинаццола (Бруно Перес, 78), Мхитарян (Майораль, 35), Диавара (Рожер, 79), Пеллегрини (Карлес Перес, 78), Вильяр, Педро (Эль-Шаарави, 62), Кристанте.

Шахтер – Трубин, Витао, Додо, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик (Судаков, 79), Тайсон (Соломон, 79), Майкон, Тете (Коноплянка, 87), Марлос (Маркос Антонио, 88), Мораес (Дентиньо, 75).

Предупреждения: Кумбула (55), Алан Патрик (58), Майкон (73), Тайсон (74), Манчини (83).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свой матч в ЛЕ провело и киевское "Динамо". Футболисты Мирчи Луческу пропустили два гола от центральных защитников испанского "Вильярреала".