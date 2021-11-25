"Заря" с поражением 0:4 вылетела из Лиги конференций

Луганская "Заря" в 5-м туре группового этапа Лиги конференций была разгромлена римской "Ромом", которую тренирует легендарный Жозе Моуриньо. Встреча в столице Италии завершилась со счетом 4:0.

Гости агрессивно начали первый тайм, попытавшись сыграть первым номером. Виктор Скрипник выставил на матч атакующий состав, решив сыграть с "Ромой" в открытый футбол.

Однако запала украинцев хватило лишь на первые 15 минут. Римляне получив много пространства в центре поля, усилиями Переса легко открыли счет.

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Пропустив мяч, луганчане не закрылись, а продолжили гнуть свою линию с высоким прессингом, при этом забыв про опасность вертикальных передач соперника. Один из таких пасов на 33-й минуте воплотился в гол.

Под занавес тайма команда Моуриньо имела прекрасные возможности увеличить свое преимущество, но Мацапура отбил пенальти.

Третий гол украинские футболисты пропустили на первой минуте второго тайма. В первой же атаке Николо Дзаньоло легко убежал от защитника и отдал на свободного Абрахама

"Заря" "поплыла" и на 75-й минуте хозяева сделали счет неприличным.

После этого результата команда из Луганска не сможет подняться выше третьего места в группе С и последний тур станет формальностью.

Напомним, что матч между этими командами во 2-м туре также завершился поражением украинцев. Табло на запорожской "Славутич-Арене" зафиксировало итоговый счет 0:3.