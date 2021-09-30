"Рома" Моуриньо разгромила "Зарю" в Лиге конференций

Луганская "Заря" во 2-м туре группового этапа Лиги конференций потерпела разгромное поражение от римской "Ромы", которую тренирует легендарный Жозе Моуриньо. Встреча на запорожской "Славутич-Арене" завершилась со счетом 0:3.

Украинцы с самого начала встречи отдали инициативу сопернику, полностью провалившись на поле. На 6-й минуте римляне открыли счет. После ошибки центра обороны "Зари", Эль-Шаарави убежал один на один и спокойно обыграл Мацапуру.

Во втором тайме подопечные Виктора Скрипника создали несколько полумоментов, но в итоге пропустили дважды с интервалом в 120 секунд. На 66-й минуте Смоллинг замкнул головой подачу с углового...

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... а на 68-й Абрахам первым среагировал на неразбериху в штрафной луганчан.

"Заря" Украина – "Рома" Италия 0:3

Голы: 0:1 – 7 Эль-Шаарави, 0:2 – 66 Смоллинг, 0:3 – 68 Абрахам.

Заря – Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский, Кочергин, Булеца (Захеди, 69), Назарина, Громов, Кабаев (Лунев, 83), Сайядманеш (Кристиан, 69).

Рома – Руй Патрисиу, Рожер, Смоллинг, Кумбула, Калафьори, Кристанте, Пеллегрини (Вильяр, 77), Дарбо (Диавара, 70), Эль-Шаарави (Майораль, 78), Шомуродов (Абрахам, 62), Карлес Перес (Дзаньоло, 62).

Предупреждения: Кумбула (81), Руй Патрисиу (83).

Напомним, что встреча 1-го тура Лиги конференций против "Буде-Глимт" также завершилась поражением. В Норвегии был зафиксирован счет 3:1.