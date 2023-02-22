''Ренн'' – ''Шахтер'': онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в четверг, 23 февраля, проведет ответный матч стыкового раунда Лиги Европы. Команда тренера Игора Йовичевича после победы в Варшаве 2:1 сыграет с "Ренном" на его поле.

Видео дня

Встреча пройдет стадион "Рут де Лорьян". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Ренн" – "Шахтер". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "РЕНН" – "ШАХТЕР"

Любители футбола матч смогут смотреть в Украине благодаря прямой трансляции на видеосервисе Megogo и ее стриминговом канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

ПРОГНОЗ НА "РЕНН" – "ШАХТЕР"

Фаворитам поединка считаются хозяева поля Ставки на победу "Ренна" в основное время принимаются с коэффициентом 1,68. Ничья оценивается котировкой 4,10. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 5,00.

СУДЬИ НА МАТЧ "РЕНН" – "ШАХТЕР"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Тобиас Штилер. Ему будут помогать лайнсмены Кристиан Гиттельманн и Марк Борш. Роль четвертого рефери исполнит Саша Штегеманн.

Также на игре будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR), за которую ответственен Кристиан Дингерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Бруно Женезио, главный тренер "Ренна":

– Очевидно, что нам придется забить на два гола больше, чем "Шахтеру". Но мы также должны быть достаточно умны, чтобы не рисковать своими шансами, как мы смогли сделать, например, в первом матче или в других матчах, зная, что это команда, которая недостаточно подготовлена. Да, сейчас у нас есть определенные трудности, мы не можем их скрыть.

Игор Йовичевич, главный тренер "Шахтера":

– Первая игра закончилась, мы сделали выводы и тактический анализ, восстановились. Это просто матч, и на нем должны фокусироваться. Если будем делать вещи, которые удавались в первом матче, позволявшие нам доминировать в игре и высоко, и низко, тогда можем думать, что получим хороший результат. Но, говорю еще раз, есть мысль только о победе, а не о какой-то калькуляции. Потому что нет такого опыта в Европе, чтобы могли корректировать и контролировать эмоции, чтобы сыграть где-то, как говорится, "на ничейку". Мы такого не умеем.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Ренн": Манданда – Мелинг, Омари, Спенс, Сантамария, Белосьян, Майер, Бурижо, Дуэ, Калимуэндо, Гуири

"Шахтер": Трубин – Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Траоре

Как сообщал OBOZREVATEL, победа "Шахтера" над "Ренном" в Польше так расстроил россиян, что они даже не придумали, как травить чемпиона Украины в комментариях. Хотя 100 миллионов, полученные "горняками" за Михаила Мудрика, до сих пор не дают спокойно спать любителям футбола в РФ.