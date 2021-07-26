Рекорд 'Динамо' и старт УПЛ: обзор спортивніх СМИ

По ходу минувшей недели отечественная пресса активно обсуждала первые матчи нового чемпионата Украины, а главными ньюсмейкерами недели выступили ведущие клубы страны – "Динамо" и "Шахтер". Кроме того, снова в центре внимания оставалась УАФ, получившая традиционную порцию критики.

УПЛ: ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЕНИЯ И ДЕБЮТ ДЕ ДЗЕРБИ

В ожидании стартового тура Премьер-лиги отечественные СМИ, как всегда, старательно анализировали активы команд и прикидывали их возможности. В целом картина пока намечается тревожная. Ряд СМИ прогнозируют падение уровня чемпионата, обосновывая это финансовыми и кадровыми проблемами в нескольких коллективах, которые еще год назад считались крепкими середняками, а также сомнительной конкурентоспособностью тех, кто обречен бороться за выживание.

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В частности, высказывается мысль о том, что возвращение к классическому формату в 16 участников произошло без какого-либо обоснования и исследования, чем, надо полагать, должны были заниматься УАФ и ПФЛ. В итоге мы получили количество, но потеряем в качестве.

Эту теорию, к примеру, озвучивает Александр Сажко:

"В більшості клубів немає або мінімум грошей. Майже ніхто влітку не підсилився: або просто змінював одних вільних агентів на інших приблизно того ж рівня, або взагалі втрачав лідерів. І таких клубів стало ще більше, тому що ліга розширилась" (tribuna.ua, 22.07.21).

Аналогичного мнения придерживается Игорь Юрич, характеризующий класс большинства команд УПЛ, как "местечковый" и прогнозирующий резкий прирост малосмотрибельных и откровенно неинтересных игр:

"Больше всего волнует средний уровень нашего чемпионата. Прав Шевченко, а до него Луческу: и сборная, и клубы в Европе зависимы, в первую очередь, от этого… А УПЛ сползает в яму – это мои впечатления. Впрочем, как я уже неоднократно говорил, кто-то считает зрелищем не игру, а борьбу за результат" (ua-football.com, 24.07.21).

Собственно, первые матчи чемпионата отчасти стали подтверждением мыслей, высказанных Сажко и Юричем. Поединки "Львов" – "Мариуполь" (1:1) и "Верес" – "Колос" (0:0), как отметила пресса, получились довольно упорными, но тусклыми: в них было слишком много борьбы и брака, и слишком мало эффективных ходов.

Впрочем, это не значит, что турнир лишен интриг. СМИ прогнозируют упорную борьбу за бронзу, которую, скорее всего, поведут "Заря", "Ворскла" и "Днепр-1". При этом журналисты, конечно же, обратили внимание на заявление генерального директора луганского клуба Станислава Оганова, который обозначил максимальные задачи "Зари":

"Цели, которые стоят перед командой – это как можно дальше пройти в турнире Лиги Европы, занять одно из мест в чемпионате, которое позволит нам играть в Лиге чемпионов, и завоевать Кубок Украины" (dynamomania.com, 20.07.21).

Другими словами, один из руководителей "Зари" задекларировал намерения составить серьезную конкуренцию "Динамо" и "Шахтеру". Несомненно, прозвучало это достаточно громко, но практически никто не сомневается, что на деле первые два места распределят между собой киевляне и донетчане.

Вот только в каком порядке они на этот раз будут стоять по окончании сезона?

Этот вопрос муссировался в прессе больше всего. И пока что аргументы "Шахтера" выглядят в глазах журналистов и экспертов чуть весомей. Во-первых, команду принял перспективный и амбициозный тренер Роберто Де Дзерби. Во-вторых, "Шахтер" провел очень серьезную трансферную кампанию, купив в каждую линию по дорогостоящему легионеру – защитника Марлона ("Сассуоло", Италия), хавбека Педриньо ("Бенфика", Португалия) и форварда Траоре ("Аякс", Нидерланды).

"В прошлом сезоне я успешно предсказал чемпионство "Динамо", однако в новом сезоне поставлю на "Шахтер". Горняки неплохо усилились, а главное – сменили тренера. У Де Дзерби намного больше ресурсов, чем у его предшественника, намного больше возможностей", – полагает, в частности, Олег Барков (ua.tribuna.com, 24.07.21).

В его словах, несомненно, есть резон. Но еще неизвестно, насколько быстро итальянскому тренеру удастся и удастся ли вообще слепить ансамбль-команду из имеющихся у него в обойме амбициозных, талантливых и дорогостоящих игроков. И об этом тоже пишут СМИ.

"Если "Шахтер" не добьется прогресса с многочисленными своими новичками, "Динамо" как минимум в чемпионате никто и ничто не угрожает. Разве что демотивированность игроков из "старой" основы вроде Де Пены и нерешение проблем в атаке", – считаетИгорь Зеленский ("Футбол", 22.07.21).

Естественно, в контексте вышесказанного матч обновленного "Шахтера", который в субботу принимал "Ингулец" на НСК "Олимпийский", вызывал повышенный интерес. А вот впечатление осталось неоднозначное. Горняки очень мощно провели дебют и владели преимуществом практически весь матч. Но на финишной прямой дали слабину (по мнению некоторых журналистов, попросту начали пижонить), пропустили и в итоге концовка для них получилась несколько нервозной (2:1).

Оценивая содержание игры горняков, СМИ отмечают такие нюансы: Де Дзерби использует схему 4-2-3-1, его подопечные часто включают контрпрессинг и делают очень большое количество коротких горизонтальных передач при подготовке атаки. Таким образом, "Шахтер" пытается спровоцировать соперника, растянуть его оборону и найти момент для проникающего паса вперед.

Кстати, фактор возросшего количества горизонтальных передач у донетчан еще до старта сезона на своей страничке в Facebook упоминал аналитик Евгений Гресь:

"В спарринге с "Оболонью" у "Шахтера" была 1 101 передача, а точность составила 96%. Чуть больше месяца работы с командой – и сразу такой ориентир" (footclub.com.ua, 22.07.21).

В поединке с "Ингульцом", подопечные Де Дзерби до этого рекордного показателя не дотянули, но контроль мяча в их исполнении выглядел впечатляюще.

"Горняки" имели тотальное превосходство во владении мячом (75% против 25% у соперника), а также выполнили 908 передач – рекордное их количество для команды в официальных матчах за последние шесть лет статистических наблюдений. Больше всего активничали в вопросе выполнения передач два центральных полузащитника "Шахтера" – Майкон и Тарас Степаненко… На двоих они суммарно выполнили больше передач на поле, чем весь "Ингулец" – 266 против 253, соответственно", – констатирует Алексей Сливченко(sport.ua, 25.07.21).

Однозначно хорошее впечатление на прессу произвели новички. Особенно – Траоре, который не только забил сам, но и создал несколько хороших моментов для партнеров.

"Коренастый экс-нападающий "Аякса" понравился не только шикарным умением ставить корпус и работать в штрафной – он очень быстро бегает и принимает решения. "Шахтеру" такого мощного форварда уже давно не хватало – особенно в рамках УПЛ", – отмечает Михаил Юхименко (football24, 24.07.21).

Обратили СМИ внимание и на то, что Де Дзерби четко уловил один из тактических трендов ЕВРО-2020 и перенес его на свою команду. А именно – неожиданное появление фулбека на острие атаки, что в одном из эпизодов матча исполнил Додо.

В общем, в адрес "Шахтера" прозвучало достаточно лестных отзывов. Все сходятся на том, что с новым тренером и качественными новобранцами в игре команды наметился прогресс.

"Что можно сказать о "Шахтере": интересно. Очень интересно, что будет дальше, ведь это только первая проба пера. Новички влились за сборы отлично в коллектив – словно там играют уже не первый год. Новые тактические задумки по чуть-чуть работают, и явно удивляли соперника. Не было томной и монотонной игры от донецкого клуба, и это уже должно радовать фанатов. Первый блин не прошел комом", – пишетДенис Руденко (footboom.com, 24.07.21).

"Если сравнивать "Шахтер", который был в мае, и этот, то сейчас он на порядок сильнее, быстрее, мощнее. Самое главное, что бросается в глаза – очень быстрая работа с мячом. "Шахтер" всегда отличался контролем, всегда доминировал, но этот контроль в большей степени был ради контроля. Сейчас же каждую атаку соперник старался доводить до логического завершения – удара по воротам, прострела. "Шахтер" стал играть более остро", – рассуждаеттренер "Ингульца" Сергей Лавриненко (terrikon.com, 25.07.21).

Но это, конечно, первые впечатление. Для всех очевидно, что команде есть, над чем работать. Об этом, к слову, говорил и Де Дзерби, которого активно цитировали СМИ.

"Считаю, что у нас команда очень качественная, но в то же время достаточно молодая. Нам нужно расти ментально и иметь жажду к победе с как можно большим счетом. Не должно возникать удовольствия от того, что мы создаем моменты, но их не забиваем" (football.ua, 24.07.21).

А ряд журналистов отметили еще и тот факт, что новому наставнику пока не удалось решить вопрос с надежностью обороны. И это может стать большой проблемой.

"Гостям позволили провести всего 2 удара по воротам. Круто? Круто, но что это были за удары! В первом случае Матвиенко просто подарил мяч Ситало, организовав ему выход один на один. На ровном месте. Во втором он же вместе со всеми партнерами по защите позволил Ингульцу раскатать комбинацию а-ля Барселона – даже Шахтер так круто в этом матче не забивал. Больше у ворот дончан ничего не происходило, но и этих эпизодов достаточно для оценки обороны "горняков"… Без улучшения игры в защите магия Роберто рискует исчезнуть уже в плей-офф Лиги чемпионов – если не раньше. Прошить Шахтер слишком просто даже для Ингульца. Просто бросай мяч за спину центрбекам", – делает выводМихаил Юхименко (football24, 24.07.21).

Другими словами, первый матч "Шахтера" под руководством Де Дзерби произвел позитивное впечатление и обозначил контуры развития команды. Но с глобальными оценками спешить не стоит. Их можно будет давать после того, как "Шахтер" сыграет против более солидных соперников.

"Кстати, первое испытание уже не за горами, – напоминает сайт "Трибуна". – 3-го сентября "горняки" сыграют с бельгийским "Генком" в квалификации ЛЧ, тогда мы и увидим, настолько совестно Де Дзерби провел предсезонную подготовку" (ua.tribuna.com, 22.07.21). "ДИНАМО" С РЕКОРДОМ

Немало внимание СМИ уделили и киевскому "Динамо". Несмотря на то, что команда Мирчи Луческу первый тур вынуждена была пропустить (ее поединок с "Минаем" перенесен на 11 августа), она оставалась в информационном топе всю неделю.

Любопытную статистику привел официальный сайт киевского клуба, сообщив о новом рекорде канала "Динамо" в YouTube:

"Аудитория канала увеличилась и достигла отметки в 300 тысяч фолловеров. Всего 2 года понадобилось каналу, чтобы втрое увеличить свою аудиторию. Отметим также, что недавно отметку в 300 тысяч подписчиков преодолела и официальная страница "Динамо" в социальной сети Инстаграм" (fcdynamo.kiev.ua, 19.07.21).

Как выяснилось благодаря мониторингу журналистов "Футбольного клуба", динамовские 300 тысяч подписчиков составляют почти половину от общего количества всех фалловеров клубов УПЛ в YouTube. А видеоматериалы, размещенные за отчетные 30 дней на динамовском аккаунте (прямые трансляции, обзоры матчей, интервью и прочие сюжеты), были просмотрены свыше 3 млн. 800 тыс. раз!

"Для сравнения – все остальные 15 участников УПЛ вместе взятые накопили чуть большую подписную базу (около 330 тыс.), однако серьезно уступают динамовцам по общему количеству просмотров (около 3 млн.).

Вторым по посещаемости в YouTube остается "Шахтер", у которого 170 тыс. подписчиков и чуть более 2 млн. просмотров. Оставшиеся 14 клубов сообща не выдерживают конкуренции и с ним, собрав на всех за эти же 30 дней менее миллиона просмотров (силами около 160 тыс. подписчиков)", – ретранслирует показательные данные информагентство "РБК-Украина" (rbc.ua, 21.07.21).

То есть на интернет-просторах Киев у нас – беспрекословный лидер. Это обусловлено как брендом клуба, так и работой его медиаструктур. Благодаря им болельщики имеют возможность оперативно узнавать все новости из лагеря команды. То есть коммуникации выстроены на достойном уровне. Ну и журналисты с экспертами получает достаточно пищи для размышлений.

Анализируя динамовское межсезонье СМИ, конечно же, обратили внимание на то, что нынешний июль оказался очень насыщенным в плане спаррингов. Причем, с крепкими оппонентами. В частности, в течение последней недели сине-белые провели три контрольных встречи – с испанским "Атлетиком" (0:1), немецким "Унионом" (1:1) и турецким "Газиантепом" (3:2).

И тут пресса абсолютно солидарна с ассистентом главного тренера "Динамо" Олегом Гусевым, который отметил, что "серьезный уровень соперников – это плюс, ведь ребята могут на их фоне увидеть, куда им еще можно расти и стремиться" (fcdynamo.kiev.ua, 20.07.21).

Обсуждая трансферную политику "Динамо", СМИ отмечают, что Киев усилился заметно скромней, чем его конкурент. Но, в принципе, это тоже логично.

"Как ни крути, но состав "Динамо" укомплектован. На каждой позиции есть несколько вариантов, пускай не таких индивидуально мастеровитых, как у "Шахтера". С другой стороны, чемпионство динамовцы добывали уж никак не благодаря личным качествам отдельно взятых футболистов, а благодаря дисциплинированной игре, которую команде привил Луческу", – приводят бесспорные аргументы журналисты сайта "Трибуна" (ua.tribuna.com, 22.07.21).

Словом, СМИ не видят повода упрекать "Динамо" в отсутствии крутых приобретений. У самого титулованного клуба страны свой путь развития – здесь делают ставку на собственных воспитанников. Она несомненно работает, и есть все основания полагать, что состав, выигравший в прошлом сезоне все национальные трофеи, еще не достиг своего потолка.

К тому же, как резюмирует пресса, о проблемных позициях в лагере киевского клуба позаботились. Для конкуренции в средней линии "Динамо" приобрело взрывного Дениса Антюха, который очень хорошо зарекомендовал себя в "Колосе". А линию нападения пополнили сразу два футболиста: арендованный у ЦСКА белорус Илья Шкурин, забивший несколько мячей в контрольных матчах, и венесуэлец Эрик Рамирес, купленный на днях у словацкого ДАКа (по неофициальной информации за 1,75 млн. евро).

Этот 22-летний футболист, кстати, тут же оказался в центре внимания многих СМИ. Как считают журналисты, Рамирес вполне способен стать ключевой опцией на острие атаки. По крайней мере статус второго бомбардира чемпионата Словакии (16 голов плюс к которым 8 ассистов) внушает оптитмизм. И тот факт, что интерес к нему проявляли итальянская "Болонья", клубы Португалии, Бельгии, Турции, Греции и английского Чемпионшипа, тоже свидетельствуют о перспективе.

"Судя по видеонарезкам игры 22-летнего футболиста и отзывам видевших его в деле коллег, Киев боролся с конкурентами не зря, – утверждает Константин Паткевич. – Эрика в Словакии нередко называли универсальным форвардом, и это говорит о многом. Внушительные габариты, уверенная игра на втором этаже, неуступчивость в силовой борьбе позволяют Рамиресу справляться с функциями чистого наконечника. Даже находясь в окружении защитников, он может произвести воздушную атаку, пробить в лет или своевременно и максимально удобно сбросить мяч под удар партнеру. А высокая (особенно для 190-сантиметрового гренадера) дистанционная скорость, широкий шаг, очень приличный дриблинг позволяют Эрику терзать оборону соперников многочисленными рывками, после которых у него еще остаются силы для угрозы воротам" (footclub.com.ua, 23.07.21).

Отмечается в СМИ также завидное хладнокровие форварда на завершающей стадии атак, и четкий прогресс в его игре за последний год. Практически во всех компонентах игры Рамирес заметно прибавил. Количество голов увеличилось с 11-ти до 16-ти, ассистов – с трех до восьми, ударов по воротам – с 74-х до 98-ми, передач – с 502-х до 749-ти… То есть Киев приобрел футболиста, который пребывает на явном подъеме, и однозначно в умелых руках способен прогрессировать дальше. Как это произошло с безызвестным ранее Карлосом де Пеной, списанным в тираж Жерсоном Родригесом да и практически со всеми игроками столичного клуба.

"Пусть не смущает относительно низкая цена, заплаченная за Рамиреса динамовцами, и не звездный статус бывшего клуба латиноамериканца – ведь это стиль нынешнего "Динамо". Если хотите – стиль Луческу: искать неочевидное усиление и выводить ноунейма на топ-уровень по украинским меркам", – пишет по этому поводу Игорь Семйон(ua-football.com, 24.07.21).

Говоря о трансферной политике "Динамо", СМИ коснулись и темы многочисленных аренд. Только в "Черноморец" киевский клуб делегировал десяток молодых футболистов, которые, кстати, будут играть в Одессе под руководством экс-тренера "Динамо" U21 Юрия Мороза.

По этому поводу любопытную дискуссию-перекличку организовали журналисты "Футбольного клуба".

"На мой взгляд, в первую очередь "одесский проект" киевского "Динамо" следует рассматривать сквозь призму очередного деструктива УАФ – упразднения первенства U21, – считает Влад Белый. – Из-за этого очень многие игроки в ключевом "переходном" возрасте лишились возможности получать достаточный объем соревновательной практики в структуре своих клубов – в рамках их долгосрочных программ развития и подготовки (там, где они существуют, конечно). И если клубы, для которых дублирующие составы были лишь обузой, возможно, вздохнули с облегчением, то другие – такие как "Динамо" – получили по воле Дома футбола новую серьезную проблему" (footclub.com.ua, 24.07.21).

Действительно, у киевлян на контракте большое число молодых игроков, соглашения с которыми были подписаны до введения явно вредительской инициативы УАФ. И теперь этих игроков как-то нужно обеспечить игровой практикой. Похожие трудности, к слову, и у других клубов, которые пытаются развиваться системно, не зацикливаясь лишь на первой команде.

Если же учитывать серьезные финансовые проблемы, которые испытывает вернувшийся в элиту "Черноморец", то уместно говорить и о том, что динамовский десант "высадился" в Одессе очень своевременно.

"Цитаишвили, Смирный и Ванат – это уже имена в украинском футболе. Думаю, очень многие из отечественных клубов не отказались бы заполучить их в свои ряды. И остальные футболисты, перешедшие в "Черноморец" из "Динамо", на мой взгляд,не слабее тех исполнителей, что добывали для одесского коллектива путевку в "высший свет". А скорее всего – сильнее и, скажем так, подготовленнее для рубки на этом уровне", – развивает тему Юрий Корзаченко(footclub.com.ua, 24.07.21).

Таким образом, с одной стороны Киев фактически помогает Одессе спасти один из самых прославленных клубов страны. Ведь выступление в УПЛ, вполне вероятно, подстегнет потенциальных инвесторов "Черноморца". Ну а с другой стороны – большая группа талантливых украинских футболистов (в перспективе – кандидатов в национальную команду) получает шанс окрепнуть в УПЛ. Ситуация win-win – не только для "Динамо" и "Черноморца", но и для всего украинского футбола.

Важно так же и то, что нет ни малейшего повода воспринимать преображение "Черноморца", как появление еще одного фарм-клуба в УПЛ.

"Такая постановка вопроса совершенно неверна, ведь – в отличие от некоторых хорошо известных примеров – между "Динамо" и "Черноморцем" нет структурных связей: владельцы и источники финансирования клубов – абсолютно разные, менеджмент на всех уровнях – автономный, сделка о массовой аренде игроков – первая в своем роде, она не носит системный характер", – выносит вердикт Влад Белый (footclub.com.ua, 20.07.21).

И еще один существенный нюанс, касающийся упоминаний "Динамо" в прессе. 23-го июля исполнился ровно год с того момента, как у руля киевского клуба стал Мирча Луческу. Помнится, его назначение вызвало настоящую бурю в среде украинских болельщиков и журналистов. Но теперь риторика кардинальным образом изменилась. Как иллюстрация к этому – несколько комментариев фанатов на сайте "Трибуна":

"10 из 10-ти! Самое зрелищное, что случалось с Динамо за последние несколько лет, благодаря Мирче" "Прогрес гравців, ЛЧ, всі внутрішні турніри виграли… Що може бути краще?" "Робота за год была проведена колоссальная, игроки выросли, командный дух появился, тактика и рисунок игры и т.д. Результат – три трофея из трех в Украине, выход в группу ЛЧ, проход в ЛЕ". "Количество игроков ДК в составе сборной, в том числе и стартовом, на ЕВРО-2020 наиболее красноречиво указывает на достижения Мирчи" (ua.tribuna.com, 23.07.21).

То есть, настоящие поклонники футбола высоко оценивают работу Мирчи Луческу, игра команды им стала в радость и они с нетерпением ждут, что же "Динамо" под его руководством продемонстрирует в новом сезоне.

АССОЦИАЦИЯ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ

Между тем, старт очередного сезона в УПЛ прошел под аккомпанемент очередных громких скандалов.

В предыдущем обзоре мы подробно останавливались на том, какую роль главное футбольное ведомство страны сыграло в нашумевшей истории с "Олимпиком" и как внаглую перекрывало кислород "Руху", запрещая ему играть на стадионе "Украина".

С самобытным донецким клубом получилось печально – теперь у него другой инвестор и прописан "Олимпик" в первой лиге, а не в УПЛ, куда вместо него в авральном порядке включили послушный "Минай".

Со львовским до кардинальных шагов дело не дошло: руководители "Руха", как и требовала УАФ, напрочь игнорируя их интересы, таки нашли компромисс и подписались играть домашние матчи на "Арене Львов". Но это тот случай, когда "ложечки нашлись, а осадок остался". Звучат предположения, что история еще получит продолжение. Возможно, под каким-то другим ракурсом.

"Понедельник стал днем примирения не поймешь чего с не поймешь чем, – пишет Артем Франков. – Президент и хозяин "Руха" Григорий Козловский объявил, что и его клуб вослед землякам из "Львова" подписал договор аренды с "Ареной Львов" (а не с "Украиной", тернопольским "Центральным" или киевским "Динамо" им. Лобановского), но это победа всего хорошего над всем плохим. Потому что договор-де заключен на ранее согласованных условиях – 210 тысяч за матч и ни копейкой больше. Но не 270, как требовали." (еженедельник "Футбол", 22.07.21).

"Через те, що обидві сторони не стали уточнювати ключові деталі співпраці, їхнє перемир’я видається хитким, – делится мнением Николай Решнюк. – Хтось із них точно мав поступитись, але хто – сторони відмовчуються… Судячи з усього, в майбутньому конфлікт ризикує спалахнути знову. Натякає на це і власник "Руху" Григорій Козловський, який домовленість із "Ареною Львів" прокоментував таким чином: "Привіт п’явкам з УАФ. Боротьба тільки починається" (ua.tribuna.com, 20.07.21).

Вообще же, давая оценку этому конфликту, пресса однозначно осуждает методы, которыми руководствовалась УАФ. И вопросов к Асоциации озвучено немало. В частности, по поводу запрета проводить матчи УПЛ на стадионе "Украине", который был вынесен по итогам наспех состряпанной комиссии.

Цитируем информагентство "Новини Західної України":

"Де акти огляду стадіону бодаи? з наи?меншими зауваженнями щодо безпеки чи належного рівня проведення матчів? Що конкретно там треба змінювати, реконструи?овувати, перебудовувати? Де хоч якась аргументація, чому на стадіоні "Украі?на" не можна прии?мати матчі наи?вищого рівня? Чому у відповідь на конкретні запитання ми отримуємо безглузді розповіді про те, що хтось "знепритомнів" і має "опритомніти"? Де ті "відкритість та прозорість в діяльності Українськоії асоціації футболу", про які розповідають ледь не в кожному своєму інтерв‘ю? Чому одніи? із наи?славетніших арен закривають доступ до Прем‘єр-ліги? Чому Львів роблять заручником чиі?хось незрозумілих амбіціи??" (westnews.info, 19.07.21).

То же самое касается и отклонения Ассоциацией запроса руховцев по поводу того, чтобы они временно проводили домашние матчи в Тернополе.

Да, есть регламент, который предписывает клубам играть по месту юридической регистрации. Но ведь УАФ регулярно позволяет это правило нарушать.

"В українському футболі це поширене явище – через проблеми з підігрівом на тому ж стадіоні в Чернігові "Десна" в минулому сезоні зіграла в Києві…", – напоминает Николай Решнюк (ua.tribuna.com, 20.07.21).

"Представители УАФ оперативно объяснили "Руху", что нельзя так делать, а кивки в сторону "Вереса", который облюбовал луцкий "Авангард", не прошли. Ассоциация ссылается на то, что у ровненского коллектива особое положение – родной стадион на реконструкции. В принципе, сделать скидку на это – нормальное явление, вот только в регламенте конкретно эта ситуация не описана. Зато есть пункт, гласящий о том, что в случай форс-мажорных ситуаций Премьер-лига и УАФ могут пойти навстречу тому или иному клубу, что было сделано для "Вереса". А все мы знаем, что форс-мажор – это непаханое поле для трактовок, поэтому данный пункт регламента позволяет нашим большим чиновникам принимать любое решение, прикрываясь "непредвиденными обстоятельствами", – читаем у Игоря Кровного (bolel-ik.com.ua, 19.07.21).

То есть УАФ, решая свои шкурные вопросы, ловко манипулирует и руководствуется двойными стандартами. А такой подход, вне всяких сомнений, пагубно сказывается на всем украинском футболе.

Для независимых СМИ это очевидно. Поэтому многие и ретранслировали заявление основателя "Агробизнеса" Олега Собуцкого, который как раз затронул тему двойных стандартов УАФ:

"Футбольному свавіллю нема кінця-краю. І продовжилось воно в ситуації, коли стадіон "Україна" за дивним збігом обставин, як тільки там висловили своє бажання грати два львівські клуби, у екстреному порядку позбавили 3-ої категорії. Приїхали з Києва два "великі експерти", отримавши перед тим згори команду "фас", зарубали стадіон без жодних пояснень і поїхали назад у столицю. Такими методами розвивати футбол в Україні навряд чи вдасться… Закон повинен бути одним для всіх! Бо для чого ж тоді старання гравців, тренерів та президентів, якщо одним можна все, а іншим – зась? Хочемо нагадати одну просту істину! Не буде рівних умов – не буде здорової конкуренції. Не буде здорової конкуренції – не буде сильного чемпіонату…" (ua-football.com, 21.07.21).

Впрочем, сильный чемпионат, похоже, мало интересует чиновников УАФ. То же самое касается развития детско-юношеского футбола: ведь что говорить о поддержке ДЮСШ, когда, по словам Собуцкого, чиновникам УАФ даже дела нет до молодежных и юношеских сборных, для которых не нашли средств, чтобы профинансировать элементарные сборы. Увы, таковы нынешние реалии, которые в Доме футбола пытаются приукрасить обильными потоками словоблудия и демагогии.