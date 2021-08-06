Реброву поставили условие из-за сборной Украины

Главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров должен до 8 августа включительно разорвать контракт с клубом, если хочет возглавить сборную Украины. Такое условие 47-летнему специалисту поставило руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Об этом сообщает портал Meta-ratings.com.ua. По его данным, именно Ребров является главным претендентом на пост нового наставника "желто-синих". В то же время, если экс-тренеру "Динамо" не удастся договориться с клубом из ОАЭ о расторжении контракта, УАФ сделает выбор в пользу опытного Мирона Маркевича.

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Бывший наставник "Днепра" и "Металлиста" прибыл в Киев для проведения переговоров о возможном назначении. Ожидается, что ему будут предложены контракт до конца года и пост с приставкой и.о., хотя сам Маркевич настроен на полноценное трехлетнее соглашение.

Новый главный тренер сборной Украины будет назначен 9 августа, когда состоится исполком УАФ. По словам президента организации Андрея Павелко, предпочтение будет отдано украинскому специалисту.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа Андрей Шевченко объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины. Он провел на этой должности пять лет, приняв команду после Евро-2016.

Под руководством легенды украинского футбола "желто-синие" не смогли пробиться на ЧМ-2018, но в блестящем стиле выиграли отборочный этап к чемпионату Евро-2020. На самом турнире наша команда установила историческое достижение, выйдя в четвертьфинал.

С Шевченко сборная Украины провела 51 матч (36 официальных и 15 товарищеских). "Желто-синие" добыли 25 побед, сыграли 14 ничьих и 12 раз потерпели поражение.

По данным OBOZREVATEL, причиной ухода Андрея Николаевича с поста главного тренера стали финансовые разногласия с УАФ.